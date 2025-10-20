Trauer in Bad Schmiedeberg Plötzlicher Tod erschüttert Kurklinik: Wie um ärztlichen Direktor Alexander Schmidt getrauert wird
Große Bestürzung in Bad Schmiedeberg: Ein plötzlicher Todesfall erschüttert die Kurklinik. Der ärztliche Direktor Dr. Alexander Schmidt ist gestorben. Wie Kollegen und Patienten um ihn trauern.
20.10.2025, 17:26
Bad Schmiedeberg/MZ. - Der ärztliche Direktor der Rehabilitationsklinik in Bad Schmiedeberg, Dr. Alexander Schmidt ist am 9. Oktober verstorben. Entsprechende MZ-Informationen bestätigte am Montag Kurdirektor Deddo Lehmann.