Zwei verlassene DDR-Plattenbauten verfallen seit Jahrzehnten in Wittenberg. Warum die heruntergekommenen Blöcke immer noch stehen und welchen aktuellen Stand es gibt.

Der Schmetterlingspark von Kersten Liebold liegt direkt neben den Ruinen in Wittenberg. Seit Jahrzehnten hofft er vergeblich auf deren Abriss.

Wittenberg/MZ - Wer die Rothemarkstraße in Wittenberg entlangfährt, wird sie kaum übersehen: zwei riesige, blaue Plattenbauten, verwittert, mit eingeschlagenen Scheiben, von Gestrüpp umwuchert. Seit Jahrzehnten stehen sie leer, obwohl sie offenbar längst abgerissen sein sollten.