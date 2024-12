Unternehmen wollen sehr viel Geld in Wittenberg investieren, um grünen Wasserstoff zu erzeugen. Entscheidung ist noch nicht gefallen. Was die Hintergründe sind.

Pläne für Wasserstoff in Wittenberg: Werden 1,6 Milliarden Euro hier investiert?

Beim Projektauftakt von „Green-Root“ in der Leucorea

Wittenberg/MZ. - Wenn das Projekt tatsächlich realisiert wird, dann ist das eine Riesenchance für den Wirtschaftsstandort Wittenberg. Wie berichtet planen die Unternehmen VNG, ein Gasimporteur, Großhändler und Betreiber kritischer Gasinfrastruktur mit Hauptsitz in Leipzig, deren Tochter Handel & Vertrieb GmbH und HyCC, eine niederländische Firma mit hoher Expertise in der Elektrolyse, die Errichtung einer hochmodernen Anlage zur Erzeugung von grünem Wasserstoff aus erneuerbarer Energie in Wittenberg.