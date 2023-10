Durch fehlenden Regen lassen auch die Pilze in der Dübener Heide auf sich warten. Welchen Trend ein Pilzexperte aus Schköna erkennt und wann sich das Sammeln lohnt.

Pilzsaison verzögert sich: Wann sich das Pilzesammeln in der Dübener Heide lohnt

Bisher sind Speisepilze wie dieser Maronen-Röhrling in der Dübener Heide noch die Ausnahme.

Schköna/MZ - Bei Pilzsammlern in der Dübener Heide sind die Körbe bisher vergleichsweise leer geblieben. Während in anderen Regionen schon Mitte August der Wettkampf um den größten Steinpilz entbrannte, hatte man in den hiesigen Wäldern zuletzt nur wenig Glück.