Der britische Tenor Paul Potts gibt noch vor dem Start seiner diesjährigen Deutschland-Tour ein Benefiz-Konzert zugunsten des Mukoviszidose-Selbsthilfevereins in der Kirche St. Nicolai.

Paul Potts singt in Coswig

Der britische Tenor Paul Potts gibt am 30. Mai ein Charity-Konzert in der Coswiger Kirche St. Nicolai.

Coswig/mz. - So etwas gibt es in Coswig definitiv nicht alle Tage. Das ist wohl schon eine mittlere Sensation. Zumindest aber markiert dieses Event für die kleine Stadt einen ganz besonderen kulturellen Höhepunkt. Der bekannte britische Tenor Paul Potts eröffnet sozusagen seine Deutschland-Tournee in der Coswiger Kirche St. Nicolai.