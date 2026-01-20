Strengere Mindestmengen und hohe fachliche Anforderungen: Das evangelische Krankenhaus „Paul Gerhardt Stift“ in Wittenberg bleibt in der Region ein wichtiges Zentrum für Bauchspeicheldrüsen-Operationen.

Prof. Martin Stockmann ist Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie am evangelischen Krankenhaus „Paul-Gerhardt-Stift“ in Wittenberg. Dort werden auch Operationen an der Bauchspeicheldrüse durchgeführt.

Wittenberg/MZ. - Zu Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse (Pankreas) gehören Tumore. Laut Deutschem Krebsforschungszentrum erkranken etwa 20.200 Menschen jedes Jahr in Deutschland an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Infrage komme in der Behandlung auch die operative Entfernung. Wohl dem, der dann nicht erst durch die halbe Republik reisen muss, sondern in der Nähe einer Klinik wohnt, in der diese Operationen durchgeführt werden können. Eine davon ist das evangelische Krankenhaus „Paul Gerhardt Stift“ in Wittenberg.