Das evangelische Krankenhaus in Wittenberg öffnet zum Jubiläum die Türen. Was den Besuchern alles präsentiert wird.

Paul Gerhardt Stift gibt Einblicke in den Arbeitsalltag - So verlief der Tag

Im Operations-Saal: Pfleger Marek Lehmann und Schwester Anja Seidel fingieren den Einsatz eines so genannten Tibia-Nagels

Wittenberg/MZ - Den 140. Jahrestag des Evangelischen Krankenhauses Paul Gerhardt Stift in Wittenberg nahmen die Mitarbeiter des Hauses zum Anlass, einen Tag der offenen Tür zu veranstalten. Dieser fand am Sonnabend, und damit tatsächlich ganz nah am Einweihungsdatum, dem 4. Oktober 1883, statt.