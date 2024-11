Olaf Scholz möchte die Vertrauensfrage stellen. Damit könnte eine Neuwahl folgen. Ob die Wittenberger hinter dem Bundeskanzler stehen und was sie jetzt von der Politik erwarten.

Wittenberg/MZ - Die politische Lage hat sich zugespitzt: Die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP ist nach massiven Spannungen und anhaltenden Konflikten am Ende. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat Finanzminister Christian Lindner (FDP) entlassen und damit einen tiefen Riss in der Regierungskoalition offengelegt. Jetzt möchte Scholz die Vertrauensfrage stellen. Sollte er keine Mehrheit mehr hinter sich wissen, könnten Neuwahlen anstehen. Ob die Wittenberger noch hinter dem Kanzler stehen und was sie sich von der Politik wünschen.