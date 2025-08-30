Der Landkreis Wittenberg investiert 800.000 Euro in ein Spezialfahrzeug, das nur selten ausrückt. Warum es trotzdem gebraucht wird und weshalb es in Zahna stationiert ist.

Wittenberg/Zahna/MZ - Es ist ein Fahrzeug, das hoffentlich nur selten gebraucht wird und doch im Ernstfall unverzichtbar ist. Wenn Gefahrstoffe auslaufen, Chemikalien in die Umwelt gelangen oder ein Unfall mit hochsensiblen Stoffen passiert, sind die Möglichkeiten einer regulären Feuerwehr schnell ausgeschöpft. Genau für solche Einsätze steht im Landkreis Wittenberg jetzt ein neues Spezialfahrzeug bereit: der Gerätewagen Gefahrgut, kurz GW-G.