Neuer Dönerladen in Wittenberg: Wie sich das Lokal von der Konkurrenz abheben möchte

Wittenberg/MZ - „So etwas bietet kein anderer Dönerladen an“, sagt Aram Omer, der ursprünglich aus Damaskus in Syrien stammt. Vor kurzem hat der 29-Jährige ein Dönerlokal direkt in der Wittenberger Innenstadt am Markt 10 eröffnet. Mit welchen besonderen Kreationen er sich von der Masse abheben möchte.