Neuer Campingplatz in Merseburg - Coswiger investieren 700.000 Euro

Pläne für Halbinsel an Saale

Auf der Rischmühleninsel - ganz in Saalenähe - könnte ein Wohnmobilstellplatz entstehen.

Coswig/Merseburg/MZ. - Die Betreiber der Marina in Coswig sind im Begriff, sich zu erweitern. „Wir planen einen weiteren Caravan-Stellplatz in Merseburg zu eröffnen“, informiert Geschäftsführerin Nicole Krauthahn die MZ. In Innenstadtnähe sollen dort laut Plan auf einer Gesamtfläche von etwa 20.000 Quadratmetern etwa 130 Stellplätze hergerichtet werden.