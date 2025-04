Die Stadt Merseburg wünscht sich einen Campingplatz. Ein Betreiber für das Areal an der Rischmühle ist gefunden. Das Paar hat bereits Erfahrungen an der Elbe gesammelt und verrät wie sein Zeitplan ist und was am Rande der Innenstadt passieren soll.

Neuer Campingplatz an der Rischmühle: Betreiber stehen in den Startlöchern

Coswig/Merseburg/MZ. - Der Campingplatz auf der Merseburger Rischmühlenhalbinsel könnte im kommenden Jahr seinen Betrieb aufnehmen. So sieht es der Zeitplan von Nicole und Ron Krauthahn vor. Das Duo führt seit 2007 einen Campingplatz an der Elbe in Coswig und will nun an der Saale aktiv werden. Im Winter haben sie dafür eine Betreiber-GmbH gegründet und den Pachtvertrag mit der Stadt unterschrieben.