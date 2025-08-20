An den Aral-Tankstellen in der Dessauer und in der Berliner Straße in Wittenberg gibt es Neuerungen. Auf was sich Kunden freuen können.

Auf der Aral-Tankstelle in der Berliner Straße in Wittenberg wird die Fahrbahn saniert.

Wittenberg/MZ/FE - Die Aral-Tankstelle in der Dessauer Straße in Wittenberg bekommt derzeit neue Zapfsäulen. Wie Eigentümer Benjamin Derda erklärt, sei dieser Austausch vor allem aus Altersgründen erforderlich, denn immerhin rund 32 Jahre lang seien die bisherigen Zapfsäulen bereits in Betrieb gewesen.

Das sei eine Zeit, in der sich natürlich auch technisch einiges verändert habe. Zwei der neuen Säulen sollen in dieser Woche eingebaut werden, und in etwa zwei Wochen folgen dann die restlichen beiden, sodass am Ende alle vier Zapfsäulen erneuert werden. Die neuen Geräte unterscheiden sich nicht nur im Design: Digitale Anzeigen und bessere Vorwahlprogramme sollen das Tanken zudem kundenfreundlicher machen.

Auch sonst standen bei der Aral-Tankstelle in letzter Zeit einige Veränderungen an: So sei die Zufahrt zur Waschanlage um einen Meter verbreitert worden, wodurch dort nun etwas mehr Platz zur Verfügung stehe.

Auch bei der Aral-Tankstelle in der Berliner Straße standen Veränderungen an: Hier wurden Reparaturen an der Fahrbahn durchgeführt.