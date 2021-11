Neue Sonderausstellung der Cranach-Stiftung widmet sich dem Adventskalender

Marlies Schmidt (l.), Andreas Preibisch und Angela Pfeiffer haben gut zu tun, es geht um den Aufbau einer neuen Sonderausstellung im Cranach-Haus Markt 4 in Wittenberg. Alles dreht sich in der Schau um Adventskalender. Am Freitag ist die Eröffnung.

Foto: Thomas Klitzsch