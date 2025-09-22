Kemberger Physiotherapiepraxis „Physio M6“ und der Bergwitzer Pflegedienst Solitas haben eine Kooperation geschlossen. Ziel sind Bewegungsangebote für Senioren und Kinder in der Region.

Michael Jankowiak, Inhaber der Physiotherapiepraxis „Physio M6“ in Kemberg, und Ines Stoye-Angerstein, Geschäftsführerin von „Solitas“, setzen auf gemeinsame Bewegungsangebote für die Region.

Kemberg/MZ. - Zweimal pro Woche wird es lebendig in der Tagespflege der „Solitas“ in Bergwitz. Dann steht Bewegung auf dem Programm: Arme heben, Schultern kreisen, mal aufstehen, wieder setzen, angeleitet von einer Therapeutin der Kemberger Praxis „Physio M6“. Seit diesem Sommer ist sie regelmäßig vor Ort. Für die Gäste der Tagespflege seien diese Einheiten schnell zu einem festen Termin geworden. „Am Anfang waren einige zögerlich, inzwischen ist die Begeisterung groß“, sagt Ines Stoye-Angerstein, Chefin der häuslichen Kranken- und Altenpflege in Bergwitz.