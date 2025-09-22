100 Jahre Boxen in Aschersleben: Lokalmatador Julian Vogel steigt am 27. September in den Ring. Schon vorher können Fans ihn beim öffentlichen Training und Wiegen hautnah erleben.

Aschersleben/MZ. - Wenn WBO-Junioren-Weltmeister und Lokalmatador Julian Vogel und WBC-Junioren-Weltmeister Sami Ahmeti am Sonnabend, 27. September, in den Box-Ring steigen und um den WBO-Youth-World-Titel im Super-Weltergewicht kämpfen, wird damit ein ganz besonderes Jubiläum zelebriert: 100 Jahre Boxen in Aschersleben.

Wieder in Aschersleben

Kein Wunder, dass die Ballhaus-Arena der Eine-Stadt erneut zum Austragungsort einer SES-Box-Gala wird. Hier kann der Ascherslebener Vogel nun zum dritten Mal seinen Titel verteidigen.

Einen Vorgeschmack auf die prestigeträchtige Veranstaltung können Sport- und Boxfreunde bereits Mitte kommender Woche bekommen: Bei einem öffentlichen Training am Mittwoch, 24. September, dürfen Neugierige im Ascherslebener E-Center bereits einen ersten Blick auf die Boxer und ihr Können werfen. Start dieser Veranstaltung ist um 17 Uhr.

Wiegen in Nienburg

Für das offizielle Wiegen, das traditionell ebenfalls öffentlich durchgeführt wird, geht es dagegen bis nach Nienburg. Ein prüfender Blick auf Kampfgewicht und Waage kann dort am Freitag, 26. September, ab 15.30 Uhr im Erlebnis- und Wellnesshotel „Bernstein Acamed Resort“ geworfen werden.

Spannend wird es aber auch am Gala-Abend selbst. Denn neben dem Hauptkampf zwischen Vogel und Ahmeti, der in der Sportszene als Duell der Champions gehandelt wird, gibt es noch weitere Profikämpfe. Der junge Schwergewichtler Michel Dobler aus dem „Team Deutschland“ trifft dabei laut Organisatoren auf den noch ungeschlagenen Timo Grote. Mit Nenad Stancic tritt zudem ein SES-Boxer gegen den aus Venezuela stammenden Yohan Morocoima an. Armend Xhoxhaj – ebenfalls ein SES-Kämpfer – versucht sein Glück im Duell mit dem Bosnier Semir Dautovic.

Profidebüt für Fricke

Was das Ascherslebener Jubiläum noch ein bisschen interessanter macht: Mit Christoph Fricke ist ein weiterer Box-Sportler aus der Eine-Stadt dabei. Der junge Mann gibt bei der Gala sein Profidebüt im Super-Mittelgewicht.