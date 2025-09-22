Noch bis zum 26. September läuft die Stadtradeln-Kampagne in Dessau-Roßlau. Welche Teams wenige Tage vor Schluss das Spitzenfeld anführen.

Stadtradeln geht in den Endspurt - Welche Teams derzeit ganz vorn mitfahren

Dessau-Roßlau/MZ. - 1.948 Teilnehmer, 130 Teams und 281.909 gefahrene Kilometer – auf diese Zwischenbilanz können die Dessau-Roßlauer, die im Rahmen der Stadtradeln-Kampagne tagtäglich in die Pedale treten, derzeit zurückblicken. Michael Ahlers, Klimaschutzmanager der Stadt, hat die Aktion, an der sich bundesweit über 3.000 Kommunen beteiligen, in Kooperation mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) Dessau, vor Ort mitorganisiert. Sein ambitioniertes Ziel für das Event, das auch als Städtewettbewerb betrachtet werden kann, lautet: „Wir wollen noch vor Halle landen.“