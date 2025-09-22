Sozialausgaben auf Rekordhoch Mehr als eine Milliarde Euro: Dafür gibt die Stadt Halle 2026 Geld aus
In den nächsten Wochen soll entschieden werden, wofür die Stadt Halle im nächsten Jahr ihr Geld ausgibt. Die MZ beantwortet die wichtigsten Fragen zum Haushalt 2026.
22.09.2025, 19:49
Halle (Saale)/MZ. - Es ist das wohl wichtigste Dokument der Stadt, das in den nächsten Wochen im Stadtrat rauf und runter diskutiert werden wird: Der Haushaltsplan 2026. In dem mehr als 1.000 Seiten fassenden Schriftstück steht, wofür die Stadtverwaltung im nächsten Jahr Geld ausgeben will und wie viel genau.