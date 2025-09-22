In den nächsten Wochen soll entschieden werden, wofür die Stadt Halle im nächsten Jahr ihr Geld ausgibt. Die MZ beantwortet die wichtigsten Fragen zum Haushalt 2026.

Mehr als eine Milliarde Euro: Dafür gibt die Stadt Halle 2026 Geld aus

Schulen, Straßen oder Sozialwohnungen? In den nächsten Wochen soll entschieden werden, wofür Halle 2026 Geld ausgibt.

Halle (Saale)/MZ. - Es ist das wohl wichtigste Dokument der Stadt, das in den nächsten Wochen im Stadtrat rauf und runter diskutiert werden wird: Der Haushaltsplan 2026. In dem mehr als 1.000 Seiten fassenden Schriftstück steht, wofür die Stadtverwaltung im nächsten Jahr Geld ausgeben will und wie viel genau.