Challenge begeistert Vereine: Dank der Baumpflanz-Challenge zieren nun Kirsch-, Apfel- und Pfirsichbaum das Gelände des „Wiesengrunds“. Wer als Nächstes pflanzt .

Der Freizeittreff „Wiesengrund“ in Jessen profitiert gleich dreifach von derBaumpflanz-Challenge. Die Handballer des Jessener SV 53 und die Fußballer des SV Allemannia 08 Jessen erfüllen erfolgreich die Aufgabe und unterstützen dadurch gerne die jungen Besucher des Treffs.

Jessen/MZ/ASD. - Drei Obstbäume bereichern seit Freitag das Gelände des Freizeittreffs „Wiesengrund“ in Jessen – und das innerhalb weniger Stunden. Möglich wurde dies durch die Teilnahme an der Baumpflanz-Challenge, bei der Gemeinschaft und Umweltschutz im Mittelpunkt stehen. Gepflanzt wurden ein Kirsch-, ein Apfel- und ein Pfirsichbaum.