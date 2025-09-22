weather regenschauer
  4. Baumpflanz-Challenge: Drei Bäume für den Jessener Freizeittreff „Wiesengrund“

Challenge begeistert Vereine: Dank der Baumpflanz-Challenge zieren nun Kirsch-, Apfel- und Pfirsichbaum das Gelände des „Wiesengrunds“. Wer als Nächstes pflanzt .

22.09.2025, 16:45
Der Freizeittreff „Wiesengrund“ in Jessen profitiert gleich dreifach von derBaumpflanz-Challenge. Die Handballer des Jessener SV 53 und die Fußballer des SV Allemannia 08 Jessen erfüllen erfolgreich die Aufgabe und unterstützen dadurch gerne die jungen Besucher des Treffs.
(Foto: Annette Schmidt)

Jessen/MZ/ASD. - Drei Obstbäume bereichern seit Freitag das Gelände des Freizeittreffs „Wiesengrund“ in Jessen – und das innerhalb weniger Stunden. Möglich wurde dies durch die Teilnahme an der Baumpflanz-Challenge, bei der Gemeinschaft und Umweltschutz im Mittelpunkt stehen. Gepflanzt wurden ein Kirsch-, ein Apfel- und ein Pfirsichbaum.