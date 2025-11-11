Schlüsselübergabe in Wittenberg und Gräfenhainichen Narren ziehen in Rathäuser im Kreis Wittenberg
In Gräfenhainichen und Wittenberg übernehmen Karnevalisten die Macht. Worauf die Stadtoberhäupter hoffen.
Aktualisiert: 11.11.2025, 17:39
Der Gräfenhainichener Carneval Club startet bereits am Morgen in die neue Session. Unter dem Motto „Alles außer irdisch“ wird auf dem Wasserturm die Flagge gewechselt. Dabei bringt Matthias Kolander ein Wesen vom Mars mit. Um 11.11 Uhr übergibt dann Bürgermeister Enrico Schilling (CDU) recht froh den Schlüssel an das Prinzenpaar Prinz Stefan I. und ihre Lieblichkeit Claudia I.