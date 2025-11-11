In Gräfenhainichen und Wittenberg übernehmen Karnevalisten die Macht. Worauf die Stadtoberhäupter hoffen.

Prinz Stefan I. und Prinzessin Claudia I. haben von Bürgermeister Enrico Schilling den Rathausschlüssel erhalten.

Der Gräfenhainichener Carneval Club startet bereits am Morgen in die neue Session. Unter dem Motto „Alles außer irdisch“ wird auf dem Wasserturm die Flagge gewechselt. Dabei bringt Matthias Kolander ein Wesen vom Mars mit. Um 11.11 Uhr übergibt dann Bürgermeister Enrico Schilling (CDU) recht froh den Schlüssel an das Prinzenpaar Prinz Stefan I. und ihre Lieblichkeit Claudia I.