Schüler der 12. Klassen setzen sich im Sozialkundeunterricht mit Nachhaltigkeit auseinander. Wie der Unterricht verläuft und was am Ende dabei herauskommt.

Gräfenhainichen/MZ. - Kerstin Sperling ist Sozialkundelehrerin am Paul-Gerhardt-Gymnasium in Gräfenhainichen. In diesem Jahr hatte sie mit dem Kurs der Klassen 12 eine besondere Idee. Der Unterricht soll einmal ganz anders verlaufen. Das machte sich darin bemerkbar, dass in dem Zeitraum des Projektes keine normalen Leistungserhebungen im Fach Sozialkunde geschrieben wurden. Dafür gab es Prozess- und Produktnoten. So wurde im letzten Halbjahr ein Projekt gestartet, bei dem die Schüler selbst aktiv werden. Es geht um die 17 Nachhaltigkeitsziele für eine sozial, wirtschaftlich und ökologisch nachhaltige Entwicklung, die 2015 von der Weltgemeinschaft als Agenda 2030 verabschiedet wurde.