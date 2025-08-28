Gerichtsurteil in Jugendstrafverfahren Nach Messerangriff und Pfannenschlag auf Freund: Jugendlicher aus Bad Schmiedeberg verurteilt
Nach einem nichtöffentlichen Prozess hat das Landgericht Dessau-Roßlau ein Urteil gefällt: Ein 16-Jähriger aus Bad Schmiedeberg wurde wegen des Angriffs auf einen Bekannten verurteilt. Was im Prozess zur Sprache kam und wie das Gericht entschieden hat.
28.08.2025, 09:00
Bad Schmiedeberg/MZ. - Die Große Hilfsjugendkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau hat nach Informationen der MZ in einem mehrtägigen Schwurgerichtsprozess gegen einen Jugendlichen aus Bad Schmiedeberg eine zweijährige Jugendstrafe verhängt.