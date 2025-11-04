weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wittenberg
    4. >

  4. Ärztenotstand im Landkreis Wittenberg: Nach Hausarzt-Ausfall: Übergangslösung für Patienten in Kemberg gefunden - aber nicht für jeden

EIL:
Zug rammt Auto in Langeneichstädt! Bahn evakuiert – Schienenersatzverkehr eingerichtet
Zug rammt Auto in Langeneichstädt! Bahn evakuiert – Schienenersatzverkehr eingerichtet

Ärztenotstand im Landkreis Wittenberg Nach Hausarzt-Ausfall: Übergangslösung für Patienten in Kemberg gefunden - aber nicht für jeden

Wochenlang suchten Patienten in Kemberg vergeblich Hilfe: Die Praxis ihres Hausarztes war geschlossen, Vertretungen unerreichbar. Nun gibt es erstmals wieder Hoffnung. Zumindest für alle, die dringend Rezepte brauchen.

Von Paul Damm 04.11.2025, 17:00
In Kemberg fehlt noch immer eine ärztliche Vertretung für den erkrankten Hausarzt.
In Kemberg fehlt noch immer eine ärztliche Vertretung für den erkrankten Hausarzt. (Foto: Paul Damm)

Kemberg/MZ. - Nach der jüngsten Unsicherheit gibt es nun für die Patienten der MED:ON MVZ Hausarztpraxis in Kemberg eine Übergangslösung.