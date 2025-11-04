Ärztenotstand im Landkreis Wittenberg Nach Hausarzt-Ausfall: Übergangslösung für Patienten in Kemberg gefunden - aber nicht für jeden

Wochenlang suchten Patienten in Kemberg vergeblich Hilfe: Die Praxis ihres Hausarztes war geschlossen, Vertretungen unerreichbar. Nun gibt es erstmals wieder Hoffnung. Zumindest für alle, die dringend Rezepte brauchen.