EIL:
Ärztenotstand im Landkreis Wittenberg Nach Hausarzt-Ausfall: Übergangslösung für Patienten in Kemberg gefunden - aber nicht für jeden
Wochenlang suchten Patienten in Kemberg vergeblich Hilfe: Die Praxis ihres Hausarztes war geschlossen, Vertretungen unerreichbar. Nun gibt es erstmals wieder Hoffnung. Zumindest für alle, die dringend Rezepte brauchen.
04.11.2025, 17:00
Kemberg/MZ. - Nach der jüngsten Unsicherheit gibt es nun für die Patienten der MED:ON MVZ Hausarztpraxis in Kemberg eine Übergangslösung.