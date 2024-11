Coswig/MZ - Nach einem Wohnungsbrand in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Industriestraße in Coswig am späten Sonntagabend, 24. November, hat die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau einen Haftbefehl wegen versuchten Mordes gegen einen 24-jährigen Bewohner erwirkt. Der aus Somalia stammende Mann steht im Verdacht, das Feuer vorsätzlich gelegt zu haben.

Der Brand brach kurz nach 23 Uhr im dritten Obergeschoss der Unterkunft aus und führte zu einer starken Rauchentwicklung. Die 17 Bewohner sowie ein Mitarbeiter eines Wachdienstes mussten das Gebäude umgehend verlassen. Der Wachdienstmitarbeiter erlitt dabei eine leichte Rauchgasvergiftung. Die Feuerwehr, die mit 35 Einsatzkräften vor Ort war, löschte den Brand und sorgte für die Entrauchung des Gebäudes. Das dritte Obergeschoss bleibt aufgrund der massiven Rauchschäden vorübergehend unbewohnbar. Der Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll der Verdächtige ein Möbelstück in seinem Zimmer im dritten Obergeschoss absichtlich in Brand gesetzt haben. Er wurde noch vor Ort vorläufig festgenommen. Am Monzag, 25. November, stellte die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau Haftantrag wegen des dringenden Verdachts des versuchten Mordes. Die Ermittlungen richten sich auf eine Gefährdung der 17 Bewohner sowie des Wachdienstmitarbeiters, deren Leben durch das Feuer unmittelbar bedroht war.

Der Beschuldigte wurde am Amtsgericht Zerbst einem Haftrichter vorgeführt, der den beantragten Untersuchungshaftbefehl erließ. Der 24-Jährige befindet sich inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Ermittlungen zur genauen Brandursache und den Hintergründen der Tat dauern an.