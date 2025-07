Urteil gefallen Nach Brand in Coswiger Asylheim: So entscheidet das Gericht

Ein junger Somalier soll in einer Flüchtlingsunterkunft in Coswig eine Matratze angezündet und hohen Sachschaden verursacht haben. Warum das Landgericht Dessau-Roßlau nicht mehr von versuchtem Mord in 16 Fällen ausgeht.