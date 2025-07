In der Wülknitzer Straße in Köthen hat am Mittwoch eine Garage gebrannt.

Garage brennt in Köthener Garagenkomplex - Feuer ist am Mittwoch gefordert

Köthen/MZ. - In der Wülknitzer Straße in Köthen ist es am Mittwoch, 16. Juli, gegen 15.45 Uhr zum Brand einer Garage in einem Garagenkomplex gekommen. Das hat die Polizei Anhalt-Bitterfeld mitgeteilt.

Die eingesetzten zwölf Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr waren mit zwei Fahrzeugen vor Ort und konnten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen und löschen. Personen wurden nicht verletzt.

Nach Angaben der Polizei entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.