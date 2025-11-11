Wittenberg/MZ. - Das Central-Kino Wittenberg zeigt im kommenden Monat wieder einen Konzertfilm. „The World of Hans Zimmer - A New Dimension“ ist am Donnerstag, 4. Dezember, um 20 Uhr im Central-Kino in der Sternstraße zu sehen. Wie das Kino mitteilt, zeigt der Film den Oscar-Preisträger Zimmer im Konzert in Krakau. Das Event unter dem Titel „A New Dimension“ ist die Fortsetzung der Konzertreihe „The World of Hans Zimmer – A Symphonic Celebration“, die 2018 stattfand. Exklusiv für das Konzert in Krakau war Zimmer als Gastauftritt zu erleben.

Das Publikum werde durch das Orchester in Hans Zimmers Welt aus unvergesslichen Klanglandschaften eingeladen, die Kinogeschichte geschrieben haben. „Neu arrangierte Meisterwerke aus Dune: Part Two, Der König der Löwen, Gladiator, Interstellar und vielen weiteren Erfolgsfilmen werden in einer energiegeladenen, visuell beeindruckenden Inszenierung aufgeführt.“

Der Vorverkauf im Central-Kino Wittenberg habe bereits begonnen.