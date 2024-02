Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wittenberg/Kemberg/MZ. - Die ersten Frühlingsboten sind zurück: In den vergangenen Tagen haben Störche mit Schnabelklappern ihre Rückkehr in den Landkreis Wittenberg angekündigt. Seitdem staken die beachtlichen Vögel auf der Suche nach Nahrung über die nassen Elbwiesen. Die frühe Ankunft einiger Adebare ist auch an manchen Anwohnern nicht vorbeigegangen. „Vorige Woche erhielten wir gleich mehrere Anrufe unterschiedlicher Leute, die meinten, einen Storch in Wittenberg gesehen zu haben“, berichtet der selbstständige Ornithologe Axel Schonert.