Mit fast 80 Jahren verkauft Ruth Fadel in Radis fast täglich Erdbeeren

Am Radiser Erdbeerfeld steht Ruth Fadel mit ihren fast 80 Jahren im elften Jahr hinter der Ladentheke - und sie hat noch immer viel Spaß an ihrer Arbeit.

Radis/MZ - Wenn jemand in seiner Arbeit aufblüht, dann ist es Ruth Fadel: Mit fast 80 Jahren steht die taffe Seniorin beinahe tagtäglich auf dem Erdbeerfeld in Radis, sortiert die süßen Früchte in Schälchen, wiegt sie ab, plaudert mit Kunden. Dass sie oftmals achteinhalb Stunden im Verkaufshäuschen verbringt, stört Fadel keineswegs, denn „mir macht die Arbeit einfach unfassbar viel Spaß“. Man merkt schnell, dass die Verkäuferin, die seit etwa fünf Jahren in Gräfenhainichen lebt, aus ihrem Herzen spricht. Zum mittlerweile elften Mal hilft sie in den Monaten Mai und Juni, die Erdbeeren, die aus Rackith stammen, zu verkaufen. Sie berichtet: „Ich bin von Beginn an dabei und wir sind wie eine kleine Familie.“ Nun aber denkt Ruth Fadel schweren Herzens darüber nach, aufzuhören.