Lesung und Buchvorstellung Mit Comedy gegen Ungleichheit: Wittenberger Autorin Katharina Linnepe bringt Lektüre für sensible Männer
In ihrem Buch schickt Katharina Linnepe das Patriarchat auf die Therapie-Couch und verbindet Gesellschaftskritik mit Humor. Am Donnerstag liest die Autorin in Wittenberg.
Aktualisiert: 22.10.2025, 11:12
Wittenberg/MZ. - Was stimmt eigentlich nicht mit dem Patriarchat? Katharina Linnepe hat auf diese Frage viele Antworten – und eine ungewöhnliche Methode: In ihrem ersten Buch „Wenn das Patriarchat in Therapie geht“ schickt die Moderatorin, Autorin, Comedienne und Content-Creatorin die Gesellschaft auf die Couch.