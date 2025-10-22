weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wittenberg
    4. >

  4. Lesung und Buchvorstellung in Wittenberg: Mit Comedy gegen Ungleichheit: Autorin Katharina Linnepe bringt das Patriarchat auf die Couch

Lesung und Buchvorstellung Mit Comedy gegen Ungleichheit: Wittenberger Autorin Katharina Linnepe bringt Lektüre für sensible Männer

In ihrem Buch schickt Katharina Linnepe das Patriarchat auf die Therapie-Couch und verbindet Gesellschaftskritik mit Humor. Am Donnerstag liest die Autorin in Wittenberg.

Von Lea Fischer Aktualisiert: 22.10.2025, 11:12
Katharina Linnepe wohnt seit August in Wittenberg.
Katharina Linnepe wohnt seit August in Wittenberg. (Foto: Lea Fischer)

Wittenberg/MZ. - Was stimmt eigentlich nicht mit dem Patriarchat? Katharina Linnepe hat auf diese Frage viele Antworten – und eine ungewöhnliche Methode: In ihrem ersten Buch „Wenn das Patriarchat in Therapie geht“ schickt die Moderatorin, Autorin, Comedienne und Content-Creatorin die Gesellschaft auf die Couch.