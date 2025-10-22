In ihrem Buch schickt Katharina Linnepe das Patriarchat auf die Therapie-Couch und verbindet Gesellschaftskritik mit Humor. Am Donnerstag liest die Autorin in Wittenberg.

Wittenberg/MZ. - Was stimmt eigentlich nicht mit dem Patriarchat? Katharina Linnepe hat auf diese Frage viele Antworten – und eine ungewöhnliche Methode: In ihrem ersten Buch „Wenn das Patriarchat in Therapie geht“ schickt die Moderatorin, Autorin, Comedienne und Content-Creatorin die Gesellschaft auf die Couch.