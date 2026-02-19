Vorbereitende Arbeiten für den Abriss und den Neubau der Eisenbahnbrücke in Coswig beginnen bereits diese Woche. Wann die Brücke fertig sein soll und was der Bürgermeister sagt.

Die Eisenbahnbrücke in der Coswiger Geschwister-Scholl-Straße ist bereits seit 2018 für motorisierten Verkehr voll gesperrt.

Coswig/MZ. - Das Warten hat ein Ende. In dieser Woche beginnen in Coswig die ersten vorbereitenden Maßnahmen für den Ersatzneubau der seit längerer Zeit gesperrten Eisenbahnbrücke an der Landesstraße 121 (Geschwister-Scholl-Straße). Dies geht aus einer Pressemitteilung des Ministeriums für Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt hervor.