Ein voll besetzter Peugeot ist am Sonntagmittag von der Straße abgekommen und mit einem Baum kollidiert.

Gräfenhainichen/MZ. - Ein mit vier Personen besetztes Fahrzeug ist am Sonntagmittag auf der B107 zwischen Gräfenhainichen und Schköna verunglückt. Die Insassen wurden den Angaben vor Ort zufolge teils schwer verletzt und mussten mit vier Rettungswagen in umliegende Kliniken gebracht werden.

Der Peugeot war vermutlich aufgrund der schneeglatten Fahrbahn von der Straße abgekommen und in den Wald gefahren, wo er mit einem Baum kollidierte. In der Region waren mehrere Zentimeter Schnee gefallen.