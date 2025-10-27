Eil
Treffen in Ferropolis Mehr Fahrzeuge und Personal für Katastrophenschutz im Landkreis Wittenberg
Der 2. Fachdienst Brandschutz hat sich mit seinen drei Zügen in Ferropolis zu einer gemeinsamen Ausbildung getroffen. Was es damit auf sich hat und was die Zukunft bringt.
27.10.2025, 15:00
Gräfenhainichen/MZ. - Sonnabendmorgen in Ferropolis: Gegen neun Uhr fahren 16 Feuerwehrfahrzeuge in die Arena der Baggerstadt. Dort, wo im Sommer Festivals wie „Hive“ oder „Splash“ toben und sich beim „Iron Drift King“ die PS-Boliden messen, trifft sich an diesem Morgen der 2. Fachdienst Brandschutz des Landkreises Wittenberg zu einer Ausbildungsveranstaltung.