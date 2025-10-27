Der 2. Fachdienst Brandschutz hat sich mit seinen drei Zügen in Ferropolis zu einer gemeinsamen Ausbildung getroffen. Was es damit auf sich hat und was die Zukunft bringt.

Mehr Fahrzeuge und Personal für Katastrophenschutz im Landkreis Wittenberg

An den Fahrzeugen – hier an einem mittleren Löschfahrzeug – werden die Beladung und Geräte von den Besatzungen vorgestellt und erläutert.

Gräfenhainichen/MZ. - Sonnabendmorgen in Ferropolis: Gegen neun Uhr fahren 16 Feuerwehrfahrzeuge in die Arena der Baggerstadt. Dort, wo im Sommer Festivals wie „Hive“ oder „Splash“ toben und sich beim „Iron Drift King“ die PS-Boliden messen, trifft sich an diesem Morgen der 2. Fachdienst Brandschutz des Landkreises Wittenberg zu einer Ausbildungsveranstaltung.