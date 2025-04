Strom weg, Chaos da: Der Stromausfall in Spanien und Portugal zeigt die Gefahr großer Blackouts. Wie sich auf ähnliche Krisen vorbereitet werden kann, wird in Coswig besprochen.

Mega-Blackout in Spanien: Wie sich Wittenberg auf Krisen vorbereitet

Coswig/Wittenberg/MZ - Auf der Iberischen Halbinsel bricht am Montagvormittag großflächig die Stromversorgung zusammen. Millionen Menschen in Spanien und Portugal sind betroffen. Ampelanlagen fallen aus, Züge stehen still, Flughäfen geraten ins Chaos. Selbst Krankenhäuser müssen auf Notstromaggregate umschalten. Die Ursache des Blackouts ist bislang unklar; sowohl technische Defekte im europäischen Stromnetz als auch mögliche Cyberangriffe werden untersucht.