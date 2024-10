Bad Schmiedeberg/MZ. - In Pretzsch schließt in den nächsten Tagen ein weiteres Geschäft – und zwar der Markt Bau & Garten der Raiffeisen Handelsgenossenschaft (RHG). Beim jüngsten Stadtrat meldete sich ein Vertreter des Unternehmenssitzes in Bad Düben zu Wort, um die Entscheidung zu begründen.

Das dichte Filialnetz sei das Problem, hieß es. RHG-Märkte gibt es unter anderem in Eutzsch, Gräfenhainichen und Kemberg. Und natürlich auch in Bad Düben. Er sprach von einem „intensiven Wettbewerbsumfeld“ und von den Angeboten der Discounter, die ebenfalls den Druck erhöhen. „Wir können nicht weiter bezuschussen“, sagte der Mann aus Bad Düben im Rathaus von Bad Schmiedeberg. Die Mitarbeiter der Pretzscher Filiale verlieren nicht ihre Jobs, versichert er. Sie würden an anderen Standorten des Unternehmens weiter beschäftigt.

In Pretzsch sorgt die Nachricht unterdessen für Betroffenheit. „Es ist sicher nachvollziehbar, dass es ein relativ dichtes Netz an Filialen und wirtschaftliche Schwierigkeiten gibt“, sagte am Freitag Ortsbürgermeister Clemens Zugowski gegenüber der Mitteldeutschen Zeitung: „Aber mit jeder Einrichtung, die weggeht, stirbt etwas in unserer Stadt.“ Es sei ein weiteres Stück des Niedergangs, so der Bürgermeister. Er berichtet ebenfalls, dass es Bemühungen gab, die Filiale doch noch zu erhalten. Weit über tausend Unterschriften seien gesammelt und in Bad Düben übergeben worden. „Aber da waren die Messen wohl schon gesungen“, vermutet Zugowski.

Im Stadtrat hat der stellvertretende Bürgermeister Frank Heerwald unter anderem über den Stand der Dinge in der Lindenstraße in Bad Schmiedeberg informiert. Die soll bekanntlich seit langem ausgebaut werden. Dass sich dort nichts rührt, hängt mit Kostensteigerungen zusammen. Jetzt sind nach Heerwalds Worten weitere Unterlagen bei der Investitionsbank eingereicht worden. Er hofft, dass nun zügig eine Entscheidung über die Mehrkosten getroffen wird.

Heerwald berichtete im Rat zudem über die Einweihung der umfassend sanierten Schule in Trebitz, die im September erfolgte. Sein Urteil: „Damit können wir uns sehen lassen.“