Ein historisches Fest findet nach Veränderungen im Margarethenverein in Bad Schmiedeberg wieder statt. Die Sicherheit ist wie überall ein großes Thema.

Margarethenfest auch in diesem Jahr - wegen der Sicherheit aber verkürzt

Verein in Bad Schmiedeberg gründet sich neu

Bad Schmiedeberg/MZ. - Es wird auch in diesem Jahr ein Margarethenfest in Bad Schmiedeberg geben. Das betonen Steffanie Kunert und Ronny Heinecke am Freitag im Gespräch mit der MZ.