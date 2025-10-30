Manuela Blum organisiert im Piesteritzer Hof in Wittenberg einen Abend nur für die Frauen - mit Musik, guter Laune und sozialem Engagement. Wer sie ist und was die Besucher diesmal erwartet.

Manuela Blum freut sich auf den nächsten Tanzabend im Piesteritzer Hof und lädt alle Frauen dazu ein.

Wittenberg/MZ. - Wenn Manuela Blum erzählt, lächelt sie sofort. Man spürt, wie viel Energie sie in alles steckt, was sie tut. Die 40-Jährige lebt mit ihrem Mann und drei Kindern in Leipzig und arbeitet in der Verwaltung. Neben Beruf und Familie habe sie begonnen, das Konzept „Mama geht tanzen“ auch in Wittenberg umzusetzen – eine Veranstaltung nur für Frauen, zum Loslassen, Lachen und Wieder-Ich-Sein. „Am Abend bist du nicht die Mama von jemandem – du bist einfach du“, sagt sie. „Du tanzt, lachst, lässt los.“