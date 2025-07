In einem Park in Wittenberg fällt ein Mann durch sexuelle Handlungen auf.

Wittenberg/MZ - Die Polizei ermittelt gegen einen Entblößer, der am Donnerstag in Wittenberg auffällig gewordne ist. Gegen 8.35 Uhr ist bei der Polizei angezeigt worden, dass auf einer Bank im Park der Rooseveltstraße in Wittenberg ein unbekannter Mann sitzen soll, welcher seine Hose und Unterhose bis zu den Knien heruntergezogen hatte und sexuelle Handlungen an sich vornahm.

Die Beamten haben den Mann, einen 38-jährigen Wittenberger, im Park vorgefunden. Aufgrund der Anzeige haben sie gegen ihn ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die Polizisten haben sich zudem in der angrenzenden Kindereinrichtung erkundigt, ob es einen Zwischenfall gegeben hat. Sie erfuhren aber, dass er dort nicht auffällig geworden sei.