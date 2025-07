Die Polizei hat auf der L128 in Bad Schmiedeberg geblitzt. 50 Kilometer pro Stunde sind auf der Strecke maximal erlaubt. Ein Autofahrer war fast doppelt so schnell unterwegs.

Bei Kontrolle erwischt! So schnell war ein Raser in Bad Schmiedeberg unterwegs

Bad Schmiedeberg. - Bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf der L128 in Bad Schmiedeberg sind der Polizei am Dienstagvormittag gleich mehrere Temposünder ins Netz gegangen.

Insgesamt, so die Polizei, wurden 316 Fahrzeuge kontrolliert. 60 Verkehrsteilnehmer hielten sich dabei nicht an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 50 Kilometern in der Stunde.

Raser drohen Bußgeld, Fahrverbot und Punkte in Flensburg

Ein Raser war laut den Angaben besonders schnell unterwegs. Er hatte an der Messstelle 96 Kilometer pro Stunde auf dem Tacho.

Das könnte teuer werden. Nach Abzug der Toleranz könnte dies für den Fahrer ein Bußgeld in Höhe von über 400 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie einen Monat Fahrverbot bedeuten.