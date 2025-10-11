Gräfenhainichen/MZ. - Dass sich Paare trennen ist nicht ungewöhnlich. Dass es danach Streit um die gemeinsamen Kinder gibt, ebenfalls nicht. Dass Flugblätter kursieren, die in Optik und Tonfall an ein Fahndungsplakat erinnern, wie es in Polizeiwachen zu finden ist, ist aber eine andere Dimension. Die besagten Zettel, die an einigen Laternen in Wittenberg und Umgebung gesehen worden sind, deuten auf eine Entführung hin. „Zwillinge vermisst – Dringender Hilferuf des Vaters“ steht darauf, ein Bild von zwei blonden Kleinkindern in einem Kinderwagen daneben. Sind einem ahnungslosen Vater einfach die Kinder entzogen worden, wogegen er wegen einer seltenen rechtlichen Konstellation nicht vorgehen kann, wie der recht ausführliche Text auf dem Zettel erklärt? Oder gibt es gute Gründe, warum die Mutter mit den Kindern verschwunden ist?

