Bei 30 Grad feierten 5.000 Fans in Ferropolis zu Hits von Mickie Krause, Oli P. und Mia Julia. Trotz Straßensperrungen blieb die Stimmung ausgelassen. Wann das Event im kommenden Jahr geplant ist.

Malle-Party am Strand von Ferropolis: 5.000 Partyfans feiern mit Mallorca-Stars

15 Mallorca-Stars gibt es bei der Olé-Party in Ferropolis.

Gräfenhainichen/MZ - Heiß her ging es am vergangenen Wochenende noch einmal in Ferropolis. Und das nicht nur wegen der sommerlichen Temperaturen, die bei über 30 Grad lagen. Sondern auch wegen der Stimmung und der Veranstaltung, die diesmal angesagt war.