Bleibt das Panorama „Luther 1517“ weitere fünf Jahre in Wittenberg?

Landesgartenschau 2027 in Wittenberg

Die Rotunde an der Lutherstraße.

Wittenberg/MZ. - Bleibt das Asisi-Panorama „Luther 1517“ bis zur Landesgartenschau und darüber hinaus in Wittenberg? Ursprünglich angelegt worden war der Rundbau für fünf Jahre ab Herbst 2016, vier Jahre später hatte man die Laufzeit für das Kunstwerk vorfristig verlängert. Im Oktober 2024 läuft der aktuelle Vertrag demnach aus. Jetzt laufen Verhandlungen, um die Ausstellung weitere fünf Jahre, also bis nach der Landesgartenschau 2027 in der Stadt zu halten. Die MZ hat sich nach dem Stand erkundigt.