Am diesem Wochenende steht die Sonne so lange am Himmel wie an keinem anderen Tag im Jahr. Hier sind schöne Tipps, um mit Freunden oder Familie den Sommer zu genießen.

Halle (Saale) /MZ. - An diesem Samstag ist der längste Tag des Jahres. Nie ist es länger hell draußen als am 21. Juni. Danach werden die Tage wieder kürzer. Aber immerhin: die Aussichten sind gut. Es soll laut Wetterdiensten voraussichtlich sehr warm und sonnig sein. In Halle gibt es viele Seen, Parks und grüne Oasen in der Stadt, an denen man draußen entspannen kann. Aber wie sieht es vor Ort mit Baden, Grillen und Eis aus? Die MZ hat einige beliebte Plätze unter die Lupe genommen.