Auf dem Weg zur Laga 2027 in Wittenberg ist auch ein Gemeinschaftsgarten geplant . Wo das Projekt verwirklicht werden könnte, was ein erstes Treffen ergab und wie es jetzt weitergehen soll.

Lust aufs Gärtnern? Welche besondere Parzelle in der Lutherstadt entstehen soll

Landesgartenschau in Wittenberg

Die Kleingartenanlage „Am Stadtgraben“ in Wittenberg soll zu einem Kleingartenpark entwickelt werden. Noch fallen grobe Arbeiten an, etwa wurden Vereinsheim und Kegelbahn abgerissen. Im Zusammenhang mit der Landesgartenschau 2027 geplant ist unter anderem die Errichtung eines Gemeinschaftsgarten.

Wittenberg/MZ. - „Angarteln in den Bürgergärten“, so titelt online ein Beitrag 2024 über die Landesgartenschau im bayerischen Kirchheim. Dort wurden Parzellen angelegt, bepflanzt von Bürgergärtnern. Ein Foto zum Text zeigt lauter fröhliche Menschen, denen der Tatendrang anzusehen ist. Nun ist die Laga dort Geschichte, aber in Wittenberg steht sie erst bevor. Und auch hier soll auf dem Weg zum Ausstellungsjahr 2027 ein besonderes Gartenprojekt entstehen. Jetzt hat die Stadt zu einem ersten Kennenlerntreffen eingeladen.