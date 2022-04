Lügenpresse-Rufe auf Wittenberger Montagsdemo

Demo in Wittenberg

Wittenberg/MZ/thl - „Wir sind etwas weniger, wollen dafür aber lauter sein“, sagte ein Teilnehmer der Montagsdemo in Wittenberg. Dann ertönten einmal mehr die zuletzt üblichen Rufe: „Das System ist am Ende, wir sind die Wende!“ Laut Polizei haben diesmal nur 265 Menschen teilgenommen. Vor zwei Wochen - am Ostermontag ist pausiert worden - hatte es noch bis zu 330 Teilnehmer gegeben.