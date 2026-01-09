Ein Lkw ist auf der L 131 zwischen Selbitz und Seegrehna im Schnee stecken geblieben. Die Straße bleibt gesperrt. Auch auf der A 9 hat es am Freitag zwei Unfälle gegeben.

Lkw-Unfall auf L 131 zwischen Selbitz und Seegrehna – Landstraße gesperrt, weitere Unfälle auf A 9

Im Landkreis Wittenberg hat es aufgrund von Schnee und Eis mehrere Unfälle gegeben.

Wittenberg/MZ. - Wittenberg/MZ. - Auf der L 131 zwischen Selbitz und Seegrehna ist ein Lkw in eine Leitplanke gefahren. Laut Polizei war der Fahrer am Freitag gegen 16.20 Uhr durch eine Schneewehe von der Fahrbahn abgekommen. Die Landstraße ist aufgrund des Unfalls weiterhin gesperrt – der Lkw stehe quer und werde aus dem Schnee befreit. Auch witterungsbedingt sei die Landstraße nicht befahrbar.