Die Firmengruppe Hauptstein aus Bayern hat Millionen in einen Sicherheitsparkplatz für Lkw in Vockerode investiert. Bis heute darf an der Autobahn kein Hinweisschild aufgestellt werden.

Zur Eröffnung des XXLkw-Parkplatzes in Vockeorde 2022: Damals parkten dort zur Feier des Tages auch zahlreiche Pkw. Bis heute wird das Areal, das über 100 Lkw Platz bietet und zudem etlichen Komfort für Brummifahrerinnen und -fahrer von diesen nicht oft aufgesucht. Fehlende Wegweisung an der Autobahn dürfte dafür ein Grund sein.

Vockerode/MZ. - Auch fast zwei Jahre nach der Eröffnung des XXL-Sicherheitsparkplatzes für Lkw in Vockerode hat Investor Gerhard Hauptstein von der Hauptstein Firmengruppe in Bayern keine Möglichkeit, an der Autobahn 9 mit einem Schild auf sein Angebot aufmerksam zu machen. Wie die Autobahn GmbH des Bundes auf eine MZ-Anfrage unter Hinweis auf „Richtlinien für die wegweisende Beschilderung auf Autobahnen 2023“ und etliche weitere Verordnungen mitteilt, handelt es sich nicht um eine Rastanlage „im klassischen Sinne“, wie es etwa bewirtschaftete (Tank- und Rastanlagen) und unbewirtschaftete Anlagen (Parkplatz mit WC) seien. „Diese sind direkt von der Autobahn aus erreichbar und fallen unter unsere Verantwortung“, so Tim Möhring von der Niederlassung Ost.