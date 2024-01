Unter dem Motto „Kemberg l(i)ebenswert“ hat der Ortschaftsrat Kemberg ein Programm zum Empfang ausgearbeitet. Was der Bürgermeister unternimmt, damit das Motto weiterhin zutrifft.

Liebenswertes Kemberg? So äußert sich der Bürgermeister zu Bauvorhaben

Schüler der Ganztagsschule sind in historische Gewänder geschlüpft, um ein szenisches Theaterstück über die Gelehrte Ernestine Reiske darzubieten.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Kemberg/MZ - „Kemberg l(i)ebenswert“ – dieses Motto zog sich beim diesjährigen Neujahrsempfang wie ein roter Faden durch den Abend. Mehr als 150 Gäste haben sich am Freitagabend im Haus der Vereine versammelt, darunter auch etliche „Wiederholungstäter“, um gemeinsam in die 11. Auflage des Kemberger Neujahrsempfanges zu starten. Inzwischen ist es dort zu einer guten Tradition geworden, dass sich in jedem Jahr ein Ortsteil den Gästen vorstellt und ein festliches Programm ausarbeitet.