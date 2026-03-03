weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wittenberg
    4. >

  4. Baumprojekt gestoppt in Wörlitz: Leitungen verhindern Baumpflanzungen in der Angergasse

Baumprojekt gestoppt in Wörlitz Leitungen verhindern Baumpflanzungen in der Angergasse

Die geplante Nachpflanzung zahlreicher Bäume in Wörlitz kann wegen dicht verlaufender Versorgungsleitungen nicht umgesetzt werden. Fördermittel aus dem Städtebauprogramm „Lebendige Zentren“ stehen nun auf dem Prüfstand.

Von Andreas Behling 03.03.2026, 15:30
Die Nachpflanzung zahlreicher Bäume auf dem Grünstreifen der Angergasse in Wörlitz ist vom Tisch.
Die Nachpflanzung zahlreicher Bäume auf dem Grünstreifen der Angergasse in Wörlitz ist vom Tisch. (Foto: Andreas Behling)

Wörlitz/MZ. - Die Nachpflanzung zahlreicher Bäume auf dem Grünstreifen der Angergasse in Wörlitz ist vom Tisch. Das wurde in der aktuellen Sitzung der Mitglieder des Ortschaftsrates bekannt.