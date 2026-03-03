Die geplante Nachpflanzung zahlreicher Bäume in Wörlitz kann wegen dicht verlaufender Versorgungsleitungen nicht umgesetzt werden. Fördermittel aus dem Städtebauprogramm „Lebendige Zentren“ stehen nun auf dem Prüfstand.

Wörlitz/MZ. - Die Nachpflanzung zahlreicher Bäume auf dem Grünstreifen der Angergasse in Wörlitz ist vom Tisch. Das wurde in der aktuellen Sitzung der Mitglieder des Ortschaftsrates bekannt.