Seit Jahren beklagen Anwohner des Teucheler Wegs in Wittenberg Lärm, Prügeleien und Alkoholexzesse in der Nähe einer Obdachlosenunterkunft. Auch Drogenkonsum wird als Teil des Problems genannt. Welche Maßnahmen die Verantwortlichen ergriffen haben – und warum sie bislang kaum Wirkung zeigen.

In der Obdachlosenunterkunft im Teucheler Weg in Wittenberg wohnen Menschen, die sonst keine Bleibe hätten.

Wittenberg/MZ. - Tagsüber ist es meist ruhig in der Wohnsiedlung im Teucheler Weg. Der Blick wandert hier, wo sich ein Einfamilienhaus brav ans nächste reiht, über Rasenkanten, die wie mit dem Lineal gezogen scheinen, akkurat gestutzte Hecken und liebevoll gepflegte Blumenkästen. Das „Haus der Wohnhilfe“ im Teucheler Weg 60-63 fällt hier schon von Weitem auf: grau-beige-farben ragt es fünf Stockwerke in die Höhe. In der von der Diakonie betriebenen Unterkunft leben Menschen, die sonst obdachlos wären.